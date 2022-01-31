السعودية تؤكد وقوفها التام مع الإمارات تجاه ما يهدد أمنها واستقرارها

المصدر: واس

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أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على أبو ظبي.

وأكدت المملكة وقوفها التام مع دولة الإمارات تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، مشددة على استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وجددت وزارة الخارجية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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