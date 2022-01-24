لبنان يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على الإمارات

المصدر: د ب أ

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له إمارة أبو ظبي بالإمارات، والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض الصواريخ وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم "الإثنين" "تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و شعباً في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية تجاه الدولة، مؤكدة على أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية.

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