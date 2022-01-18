مجلس الوزراء السعودي يجدد إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي

المصدر: واس

ت + ت - الحجم الطبيعي

جدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، والتأكيد على الوقوف التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، واستمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز