مصر تعرب عن تضامنها مع الإمارات بعد الهجوم على مطار أبوظبي

المصدر: د ب أ

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أعربت مصر عن تضامنها حكومة وشعبًا، مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم الإثنين مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأكد الوزير شكري خلال الاتصال، على متابعة ما نُقل عن ميليشيا الحوثي غير الشرعية بشأن تنفيذ عملية في الإمارات مؤكدًا على إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

كما نقل وزير الخارجية المصري لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات، والعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين شعبيّ البلدين.

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