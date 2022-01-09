السعودية تستأنف التعليم الحضوري لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

المصدر: واس

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أعلنت وزارتا التعليم والصحة في المملكة العربية السعودية عن العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بدءاً من يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022م.

وأوضحت الوزارتان، في بيان صحفي مشترك، أن الخطوة جاءت تأكيداً لاستمرار تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للعودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، ونتيجة لما تحقق من نجاح في عملية التطبيق.

وشمل القرار طلاب وطالبات المرحلتين المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، مع استمرار التعليم عن بعد من خلال المنصات المختلفة للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية.

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