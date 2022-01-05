التحالف ينفذ ضربات جويّة لأهداف عسكرية بصنعاء رداً على تهديد إطلاق "المسيّرات"

المصدر: د ب أ

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أعلن التحالف العربي في اليمن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بدء تنفيذ ضربات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء "استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة".

وقال التحالف إنه طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر سلسلة تغريداته على حسابها على موقع تويتر عن التحالف أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالأجواء اليمنية أطلقت باتجاه المملكة.

وقال التحالف، في بيان مساء أمس الثلاثاء إن "الطائرة المسيّرة أُطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين في السعودية"، مشيرًا إلى أن محاولات استهداف المدنيين "تتطلب استجابة فورية للتعامل مع مصادر التهديد".

ونقلت "سكاي نيوز عربية " عن التحالف قوله: دمرنا ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع، كما دمرنا مخزنين للطائرات المسيّرة بمعسكر ضبوة".

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