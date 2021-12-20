سلطنة عمان تقلل الفترة الزمنية لتلقي الجرعة المنشطة إلى 3 أشهر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن تقليل الفترة الزمنية لتلقي الجرعة المنشطة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأهابت الوزارة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية اليوم، بالجميع إلى المبادرة بأخذ الجرعة المنشطة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وشددت على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة والحفاظ على نظافة اليدين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز