تدمير مسيّرة حوثية استهدفت المدنيين في مطار الملك عبدالله بالسعودية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان (جنوب غربي) المملكة العربية السعودية.

وأشار التحالف في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إلى أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي بهدف استهداف المدنيين.

وأعلن التحالف في بيان صباح اليوم الاثنين أيضا "تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بمديرية بني الحارث، وكذلك تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة".

وأشار التحالف إلى أن العملية بصنعاء دمرت مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وكان التحالف قد أعلن أمس الأحد تنفيذ 19 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب أسفرت عن مقتل 100 عنصر حوثي وتدمير 14 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة بدون طيار تابعة للميليشيا الإرهابية في مأرب".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز