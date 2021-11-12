السعودية ترحب بإدراج مجلس الأمن لحوثيين ضمن قائمة العقوبات

المصدر: واس

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رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم "الجمعة"، بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وعبرت الخارجية السعودية عن تطلعها في أن يسهم ذلك الإدراج، في "وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها؛ حيث أن هذا الإدراج سيحيد خطر تلك الميليشيات، ويوقف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي لاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على "استمرار السعودية في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودعم كل الجهود الدولية والأمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني".

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