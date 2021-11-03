تدمير مُسيّرتين حوثيتين مفخختين أطلقتا تجاه جازان السعودية

المصدر: د ب أ

أعلن التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان جنوب غرب المملكة.

وقال التحالف إن "الميليشيات ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين". كما أكد التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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