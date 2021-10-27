الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية

المصدر: واس

استدعت وزارة الخارجية السعودية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وتؤكد مجددًا بأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

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