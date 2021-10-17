إزالة ملصقات التباعد الجسدي من المسجد الحرام

المصدر: واس

أزالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع في المسجد الحرام.

وبدأت إزالة ملصقات التباعد الجسدي من أروقة المسجد الحرام وساحاته ومرافقه مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن الوكالة، بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بدأت في هذه الخطوة ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.

من ناحية أخرى، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة، باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، إذ جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.

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