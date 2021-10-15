السعودية.. إعفاء توفيق الربيعة من "الصحة" وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدداً من الأوامر الملكية تضمنت:
- إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.
- تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.
- تعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
- تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
- ترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.