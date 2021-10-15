وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يناقشان البرنامج النووي الإيراني

المصدر: واس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أمس، بالمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي,

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميلشيات الإرهابية، التي تزعزع الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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