إصابة 10 أشخاص في هجوم حوثي بطائرة مسيّرة على مطار جازان السعودي

المصدر: د ب أ

أطلقت مليشيا الحوثي في اليمن مقذوفا على مطار الملك عبدالله بجازان بالمملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء أمس الجمعة.. سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة".

وأكد العميد المالكي، وجود خمس (10) إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، موضحا أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.

وفي الأشهر الماضية، كثف عناصر ميليشا المتمردون الحوثي هجماتهم الصاروخية وتلك التي ينفذونها بطائرات مسيرة على السعودية.

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