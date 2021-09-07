إعفاء مدير الأمن العام السعودي من منصبه وإحالته إلى التحقيق

المصدر: واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية السعودية، اليوم، أمراً ملكياً بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته إلى التحقيق.

وجاء نص الأمر الملكي كما يلي: «بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط وتعديلاته، وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجُّه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، بمشاركة 18 شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص، أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».

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