تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: د ب أ

أعلن التحالف العربي في اليمن مساء أمس الإثنين أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على صفحتها بموقع "تويتر"، إنه يتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأضاف التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيا الحوثية.

وكان التحالف العربي قد أعلن صباح أمس اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه مدينة جازان السعودية.

وكثفت الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعا عن أمن المملكة.

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