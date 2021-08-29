    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

    المصدر:
    • واس
    التاريخ:

    أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل السبت/ الإحد  أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط .

    وأكد التحالف "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

    وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن  ليل الجمعة/ السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط .

    طباعة Email
    ↑ أعلى