الإمارات تستضيف 5 آلاف أفغاني مؤقتاً قبيل توجههم إلى دول أخرى

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

أعلنت الإمارات موافقتها على استضافة 5 آلاف من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى. وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات، وبطلب من الولايات المتحدة، ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت.

وسوف يغادر المواطنون الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى الإمارات من العاصمة كابول خلال الأيام المقبلة على متن طائرات أمريكية. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية بالتزامن مع قيام الإمارات أخيراً، بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة. كما قامت الإمارات أيضاً بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 8.500 من الأجانب من أفغانستان، وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

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