السعودية تضبط 368 كيلوغرام حشيش و17 طن قات

المصدر: واس

أحبطت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية تهريب 368 كيلوغراماً من مخدر الحشيش و17 طناً من القات إلى أراضيها.

وأوضح العقيد مسفر القريني، المتحدث الرسمي لحرس الحدود في السعودية، أنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكّنت الدوريات البرية بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 94 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر و (17812) كيلوغراماً من مادة القات المخدر.

وأكد القريني أنه تم القبض على مهربي الشحنة المضبوطة، مشيراً إلى أن عددهم 55 متهماً: 30 سعودياً، و13 يمنياً، و5 إثيوبيين، و5 إريتريين، وهنديان.

وذكر أن الدوريات البرية بمنطقة نجران تمكّنت من إحباط محاولة تهريب 274 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر والقبض على مهربيها، لافتاً إلى أن عددهم 7 متهمين وجميعهم من الجنسية اليمنية.

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