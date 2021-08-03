قرقاش في ذكرى احتلال الكويت: قيادة الإمارات تتمسك بنهج زايد في الوقوف مع الأشقاء

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن احتلال الكويت أثّر في وعي جيلنا لمصلحة الواقعية السياسية، وأن الخوف على أوطاننا وخليجنا حفّز العمل المشترك، مشيراً إلى أن الإمارات وقيادتها في ذاك المفصل التاريخي، كما هي اليوم، تقف مع الحق، والمبدأ، والشقيق.

وقال معاليه في حسابه على «تويتر» إن ذكرى احتلال الكويت الشقيقة مناسبة لاستحضار مؤلم للانقسام العربي الجلي بين الحق والباطل. وأضاف «احتلال الكويت أثّر في وعي جيلنا لمصلحة الواقعية السياسية، خوفنا على الأوطان وعلى خليجنا حفّز العمل المشترك، وتصدّر الشيخ زايد، رحمه الله، مع إخوانه في السعودية والخليج، التصدي لهذا الاعتداء الآثم، واليوم تتمسك قيادة الإمارات بهذا النهج في حماية الدولة الوطنية والوقوف مع الأشقاء».

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