الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف سفينة تجارية سعودية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف سفينة تجارية تابعة للسعودية جنوبي البحر الأحمر، بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن الدولة تعتبر ما جرى دليلاً جديداً على سعي هذه الجماعة الإرهابية إلى تهديد أمن خطوط الملاحة البحرية الدولية جنوب البحر الأحمر، وإصراراً ممنهجاً على تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات من قبل ميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

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