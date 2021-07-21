السعودية تمنع السفر إلى اندونيسيا بسبب كورونا

المصدر: واس

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه انطلاقًا من حرص المملكة على سلامة المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر منع سفر المواطنين السعوديين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين السعوديين الموجودين فيها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز