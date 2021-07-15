افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب رسمياً

المصدر: (تل أبيب - وام)

افتتحت الإمارات، أمس، سفارتها رسمياً في تل أبيب، على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين البلدين .

وألقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلمة قال فيها: «إن افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب يعد مرحلة جديدة في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار والأمن للشرق الأوسط».

وقالت معالي مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، التي حضرت الافتتاح: «إن افتتاح السفارة يمثل علامة فارقة، وسيسهل تبادل المعارف والخبرات عبر مختلف القطاعات».

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