سفير الإمارات في إسرائيل يفتتح سفارة الدولة في تل أبيب رسميا

المصدر: وام

افتتح سعادة محمد محمود آل خاجة سفير الإمارات لدى دولة إسرائيل اليوم سفارة الدولة في تل أبيب رسميا بحضور فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل و معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي تم توقيعه بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في سبتمبر 2020.

وألقى فخامة هرتسوغ كلمة قال فيها: "إن افتتاح سفارة دولة الإمارات في تل أبيب يعد مرحلة جديدة في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار والأمن للشرق الأوسط.. لقد كانت رؤية علم الإمارات يرفرف بفخر في تل أبيب حلما بعيد المنال قبل عام واحد فقط من نواح كثيرة إلا أنها باتت اليوم أمرا طبيعيا".

من جهتها أشادت معالي المهيري بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل منذ توقيع الاتفاق الابراهيمي للسلام .

وقالت تعليقا على الافتتاح التاريخي لسفارة دولة الإمارات في تل أبيب : "هذه حقبة جديدة من التطور والازدهار لبلدينا.. إن افتتاح السفارة يمثل علامة فارقة وسيسهل تبادل المعارف والخبرات عبر مختلف القطاعات الحيوية ونتطلع إلى تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق رؤيتنا ".

إلى ذلك قال سعادة آل خاجة :" حان الوقت لنهج و تفكير جديدين لتحديد مسار أفضل لمستقبل المنطقة.. نأمل أن يمثل افتتاح سفارة دولة الإمارات في تل أبيب حجر زاوية في العلاقات المتنامية بين بلدينا وشعبينا".

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