الإمارات تتضامن مع العراق في فاجعة مستشفى الحسين

المصدر: (أبوظبي، بغداد ـ وكالات)

عبرت الإمارات عن تضامنها مع العراق في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن حريق نشب في مستشفى الحسين في الناصرية المخصّص لعلاج المصابين بـ «كورونا». وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة العراقية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، أن نتائج التحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية، ستعلن خلال أسبوع، فيما صدرت أوامر باعتقال مسؤولين صحيين. وأعلنت مديرية صحة ذي قار، أمس، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق إلى 92 قتيلاً.

وشكل رئيس الوزراء العراقي، لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحريق، والتي يرجح ناشطون أنها نتيجة الإهمال المرتبط بالفساد المستشري في البلاد، على أن تكشف نتائج التحقيق بعد أسبوع.

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الإمارات تتضامن مع العراق في حادث مستشفى الحسين

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