سفير السعودية لدى قطر يقدم نسخة من أوراق اعتماده

المصدر: واس

استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري في الدوحة، اليوم ، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى دولة قطر.

وقدم السفير نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، تمهيداً لتقديمها للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ورحب وزير خارجية دولة قطر بالسفير، منوهاً بعمق الروابط التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في جميع المجالات، واهتمام وحرص القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين لتعزيزها في الأصعدة كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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