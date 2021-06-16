دول مجلس التعاون ترفض المساس بحقوق مصر والسودان المائية

المصدر: د ب أ

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعهم اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، رفضهم أي إجراء يمس حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل من قِبل إثيوبيا.

وعبَّر الوزراء، في بيان صادر عنهم، عقب اجتماعهم العادي اليوم بالرياض، عن رفضهم التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، مشيرين إلى أنهم يرفضون أي إجراء يمس حقوق مصر والسودان المائية.

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف ترحيبه، في البيان الختامي للاجتماع، بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ووقف إطلاق النار من أجل العودة إلى المفاوضات.

وانتقد المجلس الوزاري إعاقة وصول الفريق الأممي إلى السفينة صافر قبالة الحديدة في اليمن، محملاً الميليشيات الحوثية مسؤولية أي تسرب للنفط منها، ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية في البحر الأحمر.

يُذكر أن الحوثيين يشنون هجمات منذ أشهر على محافظة مأرب الاستراتيجية، على الرغم من كل الدعوات الدولية لوقفها والتحذيرات من الخطر الداهم الذي يهدد آلاف النازحين.

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