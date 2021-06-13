سقوط طائرة حوثية مفخخة على مدرسة في السعودية

المصدر: واس

سقطت طائرة مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس بمنطقة عسير في السعودية.

وأكد نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبد العزيز آل جلبان، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وأوضح آل جلبان أنه بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ الإجراءات الخاصة بمثل هذه الحوادث.

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