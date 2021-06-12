فيصل بن فرحان يؤكد دعم السعودية للإمارات لخدمة استقرار المنطقة

المصدر: واس

تلقي سمو الشيخ ‏عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالًا هاتفيًا، اليوم "السبت" من أخيه الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، حيث هنأه بانتخاب الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال، دعم المملكة العربية السعودية الكامل للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز جهود العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لخدمة استقرار المنطقة وإرساء الأمن والسلم الدوليين.

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