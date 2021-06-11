السيسي يؤكد اعتزازه بالعلاقات بين مصر والسعودية

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شرم الشيخ (شمال شرق)، اليوم، "اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

وقال السيسي، في حسابه على "فيسبوك": "سعدت، اليوم، بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان، وقد تركز لقاؤنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين".

وأضاف: "كما توافقت الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان مقتضب على "فيسبوك": "لقاء الأشقاء اليوم في شرم الشيخ بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية".

كما قال ولي العهد السعودي، في صفحته على "فيسبوك": "لقاء أخوي في ‫شرم الشيخ رفقة الرئيس المصري عبدالفتاح ‫السيسي".

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