سلطنة عُمان تعلن موعد إعلان أسماء المُعلمين الجدد للعام المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية أنها تواصل إنهاء إجراءات تعيين ما مجموعه (2733) معلما ومعلمة جدد للعام الدراسي المقبل 2021/2022م من الخريجين العمانيين للعام الأكاديمي الحالي ممن خضعوا للاختبارات التحريرية التي أجريت هذا العام، وممن كانوا بقوائم الانتظار من الأعوام السابقة.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان أسماء المعلمين الجدد الذين سيتم تعيينهم للعام الدراسي الجديد قبل نهاية شهر يونيو المقبل بعد استكمال الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكشف المصدر أن أعداد المعيَّنين حاليا قد يزيد خلال الفترة القادمة ولن تستقر إلا قرب بدء العام الدراسي القادم، نظراً لوجود عمليات الإحلال في مختلف التخصصات.

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