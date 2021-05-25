الملك سلمان وولي عهده يعزيان حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة شمسة بنت ماجد

المصدر: واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم الشيخ راشد بن أحمد المعلا، رحمه الله.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة شمسة بنت ماجد ـ رحمها الله ـ حرم الشيخ راشد بن أحمد المعلا ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تلقينا نبأ وفاة الشيخة شمسة بنت ماجد ـ رحمها الله ـ حرم الشيخ راشد بن أحمد المعلا ـ رحمه الله ـ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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