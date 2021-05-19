الإمارات تدين إساءة وزير الخارجية اللبناني ضد السعودية ودول التعاون

المصدر: أبوظبي، الرياض - وام، وكالات

أعربت الإمارات عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها شربل وهبة، وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال.

والتي أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي. واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سفير لبنان وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات.

كما عبّرت وزارة الخارجية السعودية، عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تصريحات شربل وهبة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

واستدعت الوزارة سفير لبنان لدى المملكة، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية. كما استدعت البحرين والكويت السفيرين اللبنانيين،وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، وزير الخارجية اللبناني، بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها.

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