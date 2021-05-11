السعودية.. إيقاف 138 مواطنا ومقيما بتهمة فساد في 12 وزارة وهيئة

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر رمضان 1733 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 138 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون في 12 وزارة وهيئة حكومية هي (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك)؛ لتورطهم في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأوضحت الهيئة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

وأهابت الهيئة بالجميع المساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه من خلال الإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات بالهيئة، وفقا لصحيفة المدينة.

يذكر أن جولات الهيئة أثبتت فاعليتها من خلال الكشف عن مجالات الفساد المختلفة، إضافة الى المشاركة الواسعة من المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن حالات الفساد المختلفة من خلال وسائل تلقي البلاغات لدى الهيئة وأبرزها الرقم 980 الذي يعمل على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات متكاملة.

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