الحصول على اللقاح شرط للحضور إلى مقرات العمل في السعودية

المصدر: رويترز

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية اليوم الجمعة إن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور موظفي القطاعين العام والخاص إلى مقرات العمل، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

وقالت الوزارة على تويتر "الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى مقرات العمل".

وحثت الوزارة الموظفين على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح "للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي".

وأضافت الوزارة أنها "ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريبا".

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