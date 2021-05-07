البحرين: إلغاء فحص كورونا للقادمين من دول مجلس التعاون المحصنين والمتعافين

المصدر: بنا

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في البحرين أنه في إطار المراجعة الدورية للإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين وبعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، فقد تقرّر بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمتطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ من خلال إبراز الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي، ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

وأوضح الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاس الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين أنه فيما يتعلق بالدول التي تجمعها ومملكة البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، فقد تقرر أيضًا إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمتطعمين وقبول شهادة التطعيم المعتمدة في تلك الدول وتزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي، إضافةً إلى أنه لا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

وللمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين المتطعمين في المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، فسيتم قبول شهادة التطعيم المعتمدة في تلك الدول مع تزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، مع الاستمرار في إجراء فحص (PCR) عند الدخول وفحص اليوم الخامس والعاشر حسب المعلن عنه مسبقًا، والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.

وفيما يخص جميع المتطعمين القادمين إلى مملكة البحرين غير المشمولين أعلاه، فقد تقرر قبول شهادات التطعيم المعتمدة في دولهم على أن تحمل رمز (QR code) وتزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، مع استمرار إجراء فحص (PCR) عند الوصول وفحص اليوم الخامس والعاشر حسب المعلن عنه مسبقًا، والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.

كما ويتعين على جميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين من جمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وجمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بما فيهم المسافرين العابرين (الترانزيت)، البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق استمرار تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) تحوي رمز (QR code) وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وفحص اليوم الخامس واليوم العاشر من الوصول.

وجدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا التذكير بما تم الإعلان عنه مسبقًا عن إلغاء الفحص عند العودة من السفر للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من المتطعمين والمتعافين وذلك من خلال إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق "مجتمع واعي" بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين يستمر إجراء فحص الوصول وفحص اليوم الخامس والعاشر لغير المتطعمين وغير المتعافين من المواطنين والمقيمين.

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