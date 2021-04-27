واشنطن: فخورون بإطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ مع الإمارات

المصدر: (دبي ـــ البيان)

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن فخرها بإطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ مع دولة الإمارات، والعديد من الشركاء الداعمين الآخرين، مؤكدة تأثرها بالحلول والممارسات المبتكرة التي يتم تطبيقها في الإمارات للتعامل مع تحديات الغذاء والمناخ.

ونشر موقع وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً عن إطلاق «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ» التي أعلن عنها خلال قمة القادة للمناخ، والتي تهدف إلى تحفيز المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي والابتكار.

ونقل الموقع ما أفاد به المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون التغير المناخي جون كيري بأن الولايات المتحدة تفخر بأن تطلق هذه المبادرة الرائدة للابتكار الزراعي للمناخ مع الإمارات والعديد من الشركاء الداعمين الآخرين، معرباً عن تأثره خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات بالحلول والممارسات المبتكرة التي يتم تطبيقها في التعامل مع تحديات الغذاء والمناخ.

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