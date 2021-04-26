خادم الحرمين الشريفين يدعو أمير قطر لزيارة السعودية

المصدر: واس

دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لزيارة المملكة العربية السعودية.

وسلَّم الدعوة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد له في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، أمس.

ونقل وزير الخارجية السعودي إلى أمير دولة قطر تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له ولشعب قطر بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل أمير دولة قطر تحياته وتقديره إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر، علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي، عبد الرحمن بن أركان الداود.

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