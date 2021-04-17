اجتماع قبرص الرباعي: الاتفاق الإبراهيمي يؤسس لتعاون استراتيجي في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان، وام

عقدت الإمارات وقبرص واليونان وإسرائيل اجتماعاً، أمس، بقبرص، وتناولت المباحثات المصالح الاستراتيجية للدول الأربع، والملفات الاقتصادية والأمنية، وتداعيات جائحة «كورونا»، وإمكانات تطوير القطاع السياحي.

وترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الذي شارك فيه أيضاً نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان ونيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص وغابي أشكنازي وزير خارجية دولة إسرائيل.

وناقش الاجتماع القضايا الإقليمية والأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأربع في العديد من المجالات ومنها الاستثمارية والسياحية والاقتصادية.

وأكد المجتمعون أن الاتفاق الإبراهيمي يفتح العديد من آفاق التعاون بين دول المنطقة ويخلق التواصل بينها، ويضع أسساً للتعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والعلوم والاقتصاد في أجندة تنظر إلى المستقبل وتسعى إلى تعزيز التنمية والازدهار بين شعوب المنطقة.

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