قرقاش يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الوزاري الرباعي بقبرص

المصدر: وام

ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد اليوم في مدينة بافوس في قبرص.

شارك في الاجتماع معالي نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان ومعالي نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص ومعالي غابي أشكنازي وزير خارجية دولة إسرائيل.

وناقش الاجتماع القضايا الإقليمية والأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأربعة في العديد من المجالات ومنها الاستثمارية والسياحية والاقتصادية.

وأكد المجتمعون على أن الاتفاق الإبراهيمي يفتح العديد من آفاق التعاون بين دول المنطقة ويخلق التواصل بينها، ويضع أسس للتعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والعلوم والاقتصاد في أجندة تنظر إلى المستقبل وتسعى إلى تعزيز التنمية والازدهار بين شعوب المنطقة.

كما بحث الاجتماع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وأهمية العمل المشترك من أجل معالجة آثارها وبحث الإمكانات والفرص المتاحة من أجل تحفيز القطاع السياحي.

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