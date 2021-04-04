خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

المصدر: واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم "الاحد"، بأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين للعاهل الإردني خلال الاتصال وقوف السعودية وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة السعودية لكافة الإجراءات التي يقوم بها لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة اخيه الملك الخير والأمن والاستقرار.

من جهته أعرب الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف الى جانب شقيقتها المملكة الاردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، بأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

أكد ولي العهد خلال الاتصال تضامن السعودية الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الاردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة اخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار .

من جهته أعرب الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على دعمه الدائم للأردن وحرصه على أمنه واستقراره.

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