ملك البحرين يؤكد تأييده التام لقرارات العاهل الأردني

المصدر: بنا

أكد حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

وأوضح حمد بن عيسى أن موقف البحرين يأتي انطلاقاً مما يربط الدولتين من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ.

ودعا العاهل البحريني المولى عز وجل أن يديم على الأردن أمنه واستقراره، في ظل قيادة الملك عبد الله الثاني.

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