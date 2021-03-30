تعيين خالد الجلاهمة رئيساً لبعثة البحرين الدبلوماسية لدى إسرائيل

المصدر: رويترز

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن المملكة عينت اليوم الثلاثاء السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا لبعثتها الدبلوماسية لدى إسرائيل في أعقاب اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرم العام الماضي.

وكان الجلاهمة يتولى منصب مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية البحرينية وتولى كذلك منصب نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن فريقا من البحرين سيصل إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة لاتخاذ التدابير اللازمة لسفارة البحرين.

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