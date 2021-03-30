الحكومة الكويتية تؤدي القسم أمام مجلس الأمة

المصدر: د ب أ

أدّى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء. وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وفقاً للدستور الكويتي.

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر في 24 يناير الماضي أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء.

كما أصدر الأمير في الثاني من مارس الجاري مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأدى رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الأمير في اليوم التالي خلال استقباله لهم في قصر بيان، بحضور الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد في دولة الكويت.

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