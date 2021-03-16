"التحالف" يدمّر مخبأ صواريخ ومنصات إطلاق في صعدة اليمنية

المصدر: د ب أ

أعلن التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، ليل الاثنين/ الثلاثاء، تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة وسط اليمن وشمال غرب صنعاء.

وقال التحالف في بيان له إن قواته "تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد من أجل حماية المدنيين".

كما شدد على "أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني".

وكان التحالف أعلن مساء الاثنين، عن إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط، جنوب غرب المملكة، مؤكداً سقوط الصاروخين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

وأضاف أن الصاروخين أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية، مشدداً على أن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز