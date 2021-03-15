التحالف يدمّر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

المصدر: د ب أ

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد تركي المالكي، في تصريح أدلى به للتلفزيون السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إن" تحالف دعم الشرعية في اليمن اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب مدينة خميس مشيط".

وأضاف المالكي "أن الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت الطائرة باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط "، مشيرا إلى أن "المنظومة الدفاعية نجحت في إسقاطها وتدميرها فور رصدها".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الخميس الماضي عن قيام قوات التحالف برصد وتدمير وحدة دفاع جوي معادية من نوع (سام - 6) تابعة للمليشيا الحوثية في مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

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