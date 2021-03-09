الخارجية الأمريكية تضع اثنين من المسؤولين الإيرانيين على قائمتها السوداء

المصدر: رويترز

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء اثنين من المسؤولين الإيرانيين من الحرس الثوري على قائمتها السوداء، موجهة لهما اتهامات بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن علي همتيان ومسعود صافداري اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حاليا من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف "سنواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل أولئك المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز