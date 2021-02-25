محمد بن سلمان يجري عملية جراحية ناجحة
أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح أمس الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وقد تكللت هذه العملية وفق وكالة الأنباء السعودية بالنجاح.
وقد غادر ولي العهد السعودي المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.
#فيديو: خلال مغادرة #محمد_بن_سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد نجاح العملية الجراحية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YYpWitXlJC— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 24, 2021
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