محمد بن سلمان يجري عملية جراحية ناجحة

المصدر: واس

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح أمس الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وقد تكللت هذه العملية وفق وكالة الأنباء السعودية بالنجاح.

وقد غادر ولي العهد السعودي المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.

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