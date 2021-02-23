الإمارات تمكّن غزة من تدشين أول حملة تطعيم ضد «كورونا»

المصدر: غزة، دبي - البيان، وكالات

مكنت الإمارات قطاع غزة من تدشين أول حملة للتطعيم ضد فيروس «كورونا» وذلك بعد أن وفّرت المساعدة الإماراتية ٢٠ ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي المضاد للفيروس، وبعد مرور أقل من 24 ساعة على وصول شحنة اللقاحات المقدمة من الإمارات، بدأت الطواقم الطبية الفلسطينية في القطاع، أمس، عملية التطعيم.

وقال مندوب صحة غزة، الدكتور محمود حماد لـ«البيان»: «تسلمنا 20 ألف جرعة لقاح من دولة الإمارات»، مؤكداً أن هذه المساعدة، ستعزز قدرة الكادر الطبي على السيطرة على تفشي فيروس «كورونا».

اقرأ أيضاً:

الإمارات تزوّد قطاع غزة بـ 20 ألف جرعة لقاح

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز